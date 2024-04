VodafoneZiggo en KPN zijn toegetreden tot branchevereniging NLconnect. Met de nieuwe leden zijn alle grotere telecomaanbieders van ons land bij NLconnect aangesloten: Odido en DELTA Fiber waren al bij de vereniging aangesloten, evenals 85 andere bedrijven uit de gehele telecom- en breedbandketen, van aannemer tot ISP.

Samenwerking

Mathieu Andriessen, directeur NLconnect in een persbericht: ‘NLconnect heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld als platform voor de gehele keten van de breedband- en telecomindustrie, met gezaghebbende events, actieve werkgroepen, een uitgebreid relatienetwerk en een volwaardig communicatieplatform. De deelname van KPN en VodafoneZiggo is een mooie erkenning daarvan. We kijken uit naar de samenwerking.’

Over NLconnect

Branchevereniging NLconnect stimuleert innovatie, samenwerking, gezonde marktwerking en kennisuitwisseling in de connectiviteitssector. Leden zijn onderdeel van de gehele breedbandketen: van aannemers en leveranciers tot operators en providers. Ook werkt de branche aan nog veiliger aanleg van nieuwe datanetwerken en is de branchevereniging intensief betrokken bij de kwaliteitscertificering van kabel- en glasvezelmonteurs.

NLKabel

VodafoneZiggo vertrok in 2017 nog uit de branchevereniging NLconnect. NLconnect was toen omgevormd van NLKabel naar de huidige brancheorganisatie NLconnect.