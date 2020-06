Zeven nieuwe leden voor brancheorganisatie NLconnect

T-Mobile Nederland, Allinq, Van Gelder Telecom, Freedom Internet, H2B IT Solutions, Technical Valley en Breedband Helmond hebben zich aangesloten bij NLconnect, de brancheorganisatie van de breedband-industrie. “De vereniging groeit voorbij de 70 leden en ontwikkelt zich ondanks de coronacrisis verder tot hét platform voor bedrijven in de glasvezel- en connectiviteitssector.”, aldus NLconnect in een persbericht.

“Onmisbare pijler”

Mathieu Andriessen, directeur NLconnect: “In de coronacrisis merken we meer dan ooit dat digitale connectiviteit een onmisbare pijler is onder onze maatschappij en economie. Breedbandnetwerken hielden en houden ons verbonden en thuiswerken wordt inmiddels gezien als een serieuze oplossing voor het fileprobleem. De relevantie van onze industrie en de kwaliteit van de Nederlandse netwerken zijn gelukkig evident. Maar een vitale infrastructuur ligt natuurlijk ook meer onder het publieke vergrootglas en investeringen in de sector zijn nooit vanzelfsprekend. Het is daarom goed om te merken dat steeds meer partijen het belang van een sterke branchevertegenwoordiging zien. De coronacrisis bemoeilijkt onder meer de werkzaamheden van aannemerij, technische vakopleidingen en vraagbundelingstrajecten voor glasvezelaanleg. Ook het verenigingswerk heeft te lijden omdat grotere fysieke netwerkbijeenkomsten de afgelopen tijd onmogelijk waren. Dat zich desondanks nieuwe leden melden is verheugend. We heten de nieuwe leden dan ook van harte welkom!”

NLKabel

NLconnect is de opvolger van NLKabel. De brancheorganisatie moet het stellen zonder grote marktspelers als Ziggo, KPN en Caiway.