Branchevereniging NLconnect breidt uit met vijf nieuwe leden

Eurofiber, AVM, Breedband Tilburg, EK Media en AFIBER hebben zich aangesloten bij NLconnect, de brancheorganisatievan de breedband-industrie. Dit bericht de organisatie op haar website.

“Koploper”

Mathieu Andriessen, directeur NLconnect: “Nederland is een wereldwijde koploper op het gebied van connectiviteit, dankzij de inspanningen en investeringen van uiteenlopende partijen in de breedbandindustrie. In de coronacrisis plukken we daarvan de vruchten: de aanleg van onder meer 5G- en glasvezelnetwerken houdt ons verbonden en thuiswerken is inmiddels het nieuwe normaal. NLconnect verenigt bedrijven en andere organisaties die ervoor zorgen dat connectiviteit een onmisbare en stabiele pijler onder onze maatschappij en economie is, van aannemers, leveranciers en fabrikanten tot fiber carriers, andere netwerkeigenaren en providers. Het verheugt ons dat we enkele toonaangevende bedrijven uit onze industrie als nieuwe leden mogen verwelkomen.”

Meer informatie over de nieuwe leden van NLconnect is te vinden op de website van de brancheorganisatie.