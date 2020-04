BVN terug op Astra1-satelliet, eind mei stopt distributie op Hotbird-satelliet

BVN is sinds enkele dagen teruggekeerd met haar uitzendingen op de Astra1-satelliet. Eind september 2018 stopte de zender met het beste van de NPO en VRT haar uitzendingen op de Astra1 vanwege toenmalige bezuinigingen.

Dekking

Een woordvoerder van de NPO zegt met de Astra1M er dekking is gevonden in Europa, Midden-Oosten en Noord-Afrika waarmee een alternatief is gevonden voor de uitzending op de Hotbird. Er is een contract gesloten met Astra voor de duur van drie jaar.

Einde uitzendingen Hotbird

BVN zendt inmiddels meer dan 10 jaar uit op de Hotbird-satelliet die het op 28 mei 2020 zal verlaten. Met de terugkeer op de Astra1-satelliet kunnen ook abonnees van Canal Digitaal en TV Vlaanderen de zender in alle gevallen weer ontvangen zonder dat Hotbird-ontvangst noodzakelijk is.

Bandbreedte

BVN gebruikt minder bandbreedte op de Astra1 volgens eigen zeggen zonder kwaliteitsverlies in standaard/SD-kwaliteit. BVN doet dit door uit te zenden in DVB-S2 QPSK met een hoge symbolrate. Frequentiegegevens: Astra1, 11778, V, DVB-S2 QPSK Symb.Rate 29500 FEC 9/10.