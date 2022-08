Canal+ Luxembourg, het bedrijf achter Canal Digitaal en Online.nl, heeft bekend gemaakt in Nederland in 2021 een omzet van 132,36 miljoen euro te hebben gedraaid. Dat is bijna 6,5 miljoen euro minder dan het bedrijf nog in 2019 draaide.

Over 2020 zijn geen jaarcijfers bekend aangezien het bedrijf toen juridisch anders werd vormgegeven. Wel stelt het bedrijf dat er omzetverlies was in Nederland en Roemenië (FocusSat) die gecompenseerd werd met groei in Tsjechië (Skylink), Slowakije (Skylink) en Oostenrijk (HD Austria). Dit blijkt uit de jaarrekening die het bedrijf deponeerde bij de bevoegde instanties.

Omzetdaling in Nederland, België stabiel

Opvallend is dat waar de Nederlandse activiteiten over twee jaar tijd een omzetdaling van 4,6 % kenden, blijven de Belgische activiteiten stabiel: in 2022 haalden TeleSat en TV Vlaanderen gezamenlijk 24,95 miljoen euro aan omzet, terwijl dat in 2019 nog 25,13 miljoen euro was; oftewel 175.000 euro minder (0,7 %). Canal Digitaal, TV Vlaanderen en TeleSat zijn vooral actief met satelliettelevisie. Online.nl is daarbij een internetprovider. In de afgelopen jaren zijn Canal Digitaal, TV Vlaanderen en TeleSat zich meer en meer gaan profileren als IPTV-merk.

VOD-aanbod

Ook probeert het bedrijf met VOD-aanbod voor zijn klanten aantrekkelijker te worden. In Nederland en Vlaanderen nam het bedrijf het klantenbestand over van het op 9 april 2021 failliet gegane Joyne.

Joyne had 30.000 Nederlandse klanten waarvan circa 18.000 zakelijke klanten waren.

Overname

Volgens de jaarrekening betaalde Canal+ Luxembourg op 17 maart 2022 voor de overname van het 70 %-belang in SPI International (Digital SPI International Unipssoal LDA) 88,7 miljoen euro. In totaal behaalde het bedrijf 393,6 miljoen euro aan omzet in 2022 waarbij een netto winst van 61,2 miljoen euro kon worden gerapporteerd.