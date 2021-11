Cellnex heeft het Media Gateway-datacenter in Hilversum overgenomen van Red Bee. De Media Gateway is een belangrijk knooppunt voor televisiezenders in Nederland. Cellnex is in Nederland al bekend als eigenaar van grote zendmasten zoals de zendmasten in Lopik, Hilversum en Roermond.

Knooppunt

Het Media Gateway-datacenter in Hilversum beslaat 1400 m² en is een colocatie- en connectiviteitsdatacenter voor een groot aantal publieke en commerciële omroepen en andere media- en telecombedrijven. Het datacenter biedt ook toegang tot alle Red Bee-hubs en -services over de hele wereld en alle grote datacenters in heel Europa. Daarnaast heeft het directe verbindingen met grote providers, telecom operators en ISP’s en een groeiend aantal voetbalstadions, televisiestudio’s en evenementenlocaties.

Data-ecosysteem

De overname ligt bovendien geheel in lijn met de lange termijn visie van Cellnex, waarbij het volledige data-ecosysteem centraal staat. Ed Boerema, Managing Director Cellnex Netherlands: ‘Onze telecom infrastructuur is essentieel voor de dienstverlening van mobiele telecomoperators en broadcasting exploitanten. Met de digitale transformatie wordt het echter steeds crucialer om data niet alleen veilig en snel te transporteren, maar ook op te slaan, te verwerken en te ontsluiten. Het Media Gateway-datacenter vormt een belangrijke schakel in dit zogeheten gehele data-ecosysteem.’

Red Bee

Cellnex heeft weliswaar de Media Gateway overgenomen, maar Red Bee Media zal zeker een belangrijke klant van het datacenter blijven om haar media & broadcast diensten te verlenen.

Bron: Persbericht Cellnex