Het Mediamuseum van Beeld & Geluid is woensdagavond officieel geopend door Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Na een verbouwing van 2,5 jaar is het museum in Hilversum compleet vernieuwd en klaar om vanaf aanstaande zaterdag 11 februari bezoekers te ontvangen.

Tijdens de Corona-pandemie besloot Beeld & Geluid om de deuren van het museum te sluiten. De plannen voor de renovatie waren er al, na de sluiting in oktober 2020 is vervolgens gestart met het volledig afbreken van de voormalige ‘Experience’ en gebouwd aan het nieuwe Mediamuseum. Met meer dan vijftig interactives en honderden uren aan audiovisueel materiaal noemt Beeld & Geluid het met trots het meest interactieve Mediamuseum ter wereld.

Bij binnenkomst in het museum maakt de bezoeker een eigen Mediaprofiel aan via de Mediamuseum-app. Dat Mediaprofiel zorgt ervoor dat je een unieke, gepersonaliseerde museumreis krijgt voorgeschoteld. Een bezoek aan het museum is voor alle bezoekers, vanaf ca. 8 jaar, een unieke, leerzame maar vooral inspirerende ontdekkingsreis door het medialandschap van toen, nu en de toekomst.

Het Mediamuseum opent zaterdag 11 februari om 10.00 uur de deuren voor publiek en is vanaf dat moment iedere week van dinsdag tot en met zondag te bezoeken. Meer informatie via deze website.

