Beeld & Geluid zal per 1 september 2024 de locatie in Den Haag aan de Zeestraat verlaten. Door de coronacrisis vielen bezoekersaantallen tegen. Daarnaast zorgde het complexe vergunningenstelsel en de gestegen kosten zoals huur en energie dat een verantwoorde exploitatie niet mogelijk was.

Partners

De programmering en educatieve workshops rond thema’s als mediawijsheid en journalistiek zullen met partners op locaties elders in de stad worden voortgezet. Daarmee komt een einde aan de lange geschiedenis als museum, die het pand op de Zeestraat heeft.

COMM

In 2019 nam Beeld & Geluid het zwaar noodlijdende Museum voor Communicatie (COMM) over, in het verleden bekend als het PTT Museum. Het museum werd in 2020 heropend met een presentatie over media, nieuws en journalistiek.

Collectie

Het museum heeft sinds 1929 schatkamers vol prachtige collectiestukken opgebouwd. Deze collectie is sinds 2019 eigendom van Beeld & Geluid en het instituut zal, dankzij de fusie, tot in de eeuwigheid zorg dragen voor deze historische stukken. Met het sluiten van de locatie aan de Zeestraat verhuist de gehele collectie naar Hilversum.

Tot 1 juli 2024 zullen er nog diverse activiteiten plaatsvinden in het pand, waaronder de My First Smartphone expositie en programmering rondom de thema’s nieuws en journalistiek. Meer informatie op de website van Beeld en Geluid.