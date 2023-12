Zaterdag is de kaartverkoop begonnen voor tot het Top 2000 Café in Beeld & Geluid te Hilversum. De ticketswaren in korte tijd uitverkocht.

Top 2000

Bij de Top 2000, die vanaf 1e Kerstdag tot Oudejaarsdag wordt uitgezonden op NPO Radio 2, hoort ook het Top 2000 Café. Het Top 2000 Café is dit jaar 24/7 geopend van 25 t/m 31 december bij museum Beeld & Geluid te Hilversum.

Tickets

De kaartverkoop is zaterdagochtend om 10.00 uur begonnen via de website van Beeld & Geluid maar binnen korte tijd waren alle tickets voor de gehele openingsperiode van het café uitverkocht.

Thuis volgen

De NPO Radio 2 Top 2000 is natuurlijk ook dit jaar weer thuis te volgen. Via de radio op NPO Radio 2 en via de televisie op NPO 1 Extra (kanaal 81 bij alle grote providers (tijdelijk) in het basispakket.