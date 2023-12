Bohemian Rhapsody van Queen staat op de eerste plaats van de 25e NPO Radio 2 Top 2000. Het is de 20e keer dat het nummer de lijst aanvoert. Roller Coaster van Danny Vera staat op twee en de derde plek is voor Hotel California van Eagles. Voor het eerst in de geschiedenis van de Top 2000 is de top 10 ongewijzigd ten opzichte van het jaar ervoor

Top 10

Vrijdagmiddag is de top 10 bekend gemaakt door Wouter van der Goes en Frank van ’t Hof. “De Top 2000 is uitgegroeid tot een traditie. Dat het jaar vaak wordt uitgeluid met de bekende gong aan het einde van Bohemian Rhapsody, hoort daar voor veel stemmers echt bij”, zegt Wouter van der Goes.

Volledige lijst

De volledige lijst wordt vrijdag 15 december onthuld tussen 11.30 en 12.00 uur en is dan meteen te bekijken op de website van de radiozender. Dan vindt ook de uitreiking van de NPO Radio 2 Top 2000 Award plaats.

De Extra 500

De Top 2000 viert dit jaar de 25e editie en is daarom eenmalig uitgebreid met 500 liedjes. Onder de noemer De Extra 500 worden de nummers 2500 tot en met 2001 gedraaid, overdag van maandag 11 tot en met vrijdag 15 december op NPO Radio 2 (ook te zien op NPO 1 extra). Welke nummers in De Extra 500 staan, is maandag vanaf 10.00 uur te zien via de website van de radiozender.

De reguliere NPO Radio 2 Top 2000 wordt uitgezonden van eerste kerstdag 00.00 uur tot en met oudejaarsavond.