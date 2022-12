Bohemian Rhapsody van Queen prolongeert de eerste plaats in de NPO Radio 2 Top 2000. Nummer twee in de lijst der lijsten is Roller Coaster van Danny Vera. Hotel California van Eagles is dit jaar op de derde positie te vinden. Queen behaalt voor het eerst met twee nummers de top 10: Love Of My Life staat op tien. Coldplay, nu op vijf met Fix You, stond niet eerder zo hoog genoteerd in de Top 2000.

19e keer

Bohemian Rhapsody van Queen is voor de negentiende keer de nummer één. Andere lijstaanvoerders waren Roller Coaster van Danny Vera (2020), Imagine van John Lennon (2015), Hotel California van Eagles (2014 & 2010) en Avond van Boudewijn de Groot (2005). Er kon tot woensdag gestemd worden op de lijst.

Complete lijst

De volledige Top 2000 van 2022 wordt donderdag 15 december tussen 12.00 en 14.00 uur onthuld tijdens Annemiekes A-Lunch op NPO Radio 2. Na de bekendmaking is de complete lijst meteen te bekijken op nporadio2.nl.

Uitzending Top 2000

De uitzending van de NPO Radio 2 Top 2000 begint op zaterdag 25 december direct om 00.00 uur. Traditiegetrouw is de nummer één op oudejaarsavond vlak voor de jaarwisseling te horen.

De uitzending vanuit het Top 2000 Café in Beeld & Geluid in Hilversum is 24 uur per dag te volgen via NPO Radio 2, nporadio2.nl, NPO 1 extra en ’s nachts op NPO 3. De NTR verzorgt de televisie-uitzendingen Top 2000 – The Untold Stories en Top 2000: De Opening op NPO 3 en Top 2000 a gogo op NPO 1.