De publieke themazender NPO 1 extra is bij diverse aanbieders in de maand december te zien via het digitale basispakket. Normaal maakt de zender onderdeel uit van aanvullende premiumpakketten.,

Evenementen

Via NPO 1 extra zijn in de maand december een aantal evenementen van de NPO te volgen. Te zien zijn onder meer 3FM Serious Request van 18 tot en met 24 december en de Top 2000 van 25 tot en met 31 december.

Basispakket

Bij aanbieder KPN is de zender NPO 1 extra als zender van de maand te zien via kanaal 42. Bij aanbieder SKV uit Veendam is de zender te zien via kanaal 999 en bij CAI Harderwijk via 36. Bij aanbieder Ziggo is de zender vanaf 15 december te zien voor alle abonnees met minimaal het TV Standard Pakket via kanaal 81.

Shorts TV

Bij T-Mobile Thuis is Shorts TV de zender van de maand in december en te zien op kanaal 18. “Tijdens de feestdagen is ShortsTV de zender van de maand. ShortsTV is de enige zender ter wereld volledig gewijd aan korte films. Dat betekent 24/7 genieten van korte films van hoge kwaliteit“. Meer informatie over het aanbod van deze zender in de maand december vind je hier.