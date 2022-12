Vanaf 15 december zijn de televisiezenders NPO 1 extra, TV 538, TV Oranje en 192 TV tijdelijk te zien in het digitale basispakket van Ziggo. Normaal maken de televisiezenders onderdeel uit van een digitaal premiumpakket. De zenders zijn tot 10 januari 2023 beschikbaar in TV Standard.

Evenementen

Op NPO 1 extra zijn de in deze periode de evenementen 3FM Serious Request en de NPO Radio 2 Top 2000 te volgen. Via TV 538 is de actie Missie 538 te volgen en TV Oranje zendt rond de feestdagen de TV Oranje Top 1000 uit. 192 TV zendt vanaf 1e Kerstdag de Top 2500 uit, de 2500 meest populaire singles tussen 1956-1984.

Ziggo TV

Ook op Ziggo TV (kanaal 13) zijn de komende periode evenementen te volgen. Op 19 december is om 21.00 uur Shorts TV te zien op Ziggo TV, kanaal 13. Dit zijn twee korte films en paneldiscussies in het kader van de wereldwijde campagne OrangeTheWorld tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. “We sluiten het jaar af met spetterende Ziggo Dome concerten uit 2022, zoals Holland Zingt Hazes, Suzan en Freek en als klap op de vuurpijl: Avond van de Film.“, aldus Ziggo in een persbericht.