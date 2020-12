Danny Vera nieuwe nummer één in NPO Radio 2 Top 2000

Danny Vera is met Roller Coaster de nieuwe nummer één in de NPO Radio 2 Top 2000. Bohemian Rhapsody van Queen, dat zeventien keer de lijst aanvoerde, staat nu op twee. De derde plaats in de 22e editie van de Top 2000 is voor Hotel California van Eagles.

Danny Vera

Danny Vera was met Roller Coaster in 2019 de hoogste nieuwe binnenkomer ooit in de Top 2000; op plaats vier. Queen voerde sinds 2016 de lijst onafgebroken aan. De enige Nederlandse artiest die eerder de hoogste plaats in de lijst van NPO Radio 2 behaalde, is Boudewijn de Groot met Avond in 2005. Dit jaar is Roller Coaster de hoogst genoteerde plaat in de ‘lijst der lijsten’.

Top 10

Nederland kon tot vanmiddag 17.00 uur bepalen met welke 2000 nummers NPO Radio 2 het jaar afsluit. De top 10 van de Top 2000 is te vinden op de website van NPO Radio 2. De complete lijst met alle 2000 nummers wordt donderdag 17 december onthuld.

Luisteren

De uitzending van de lijst begint dit jaar direct op eerste kerstdag (vrijdag 25 december) om 00.00 uur vanuit het Top 2000 Café. Traditiegetrouw zal de nummer 1 op oudejaarsdag vlak voor de jaarwisseling te horen zijn. Volgen kan via NPO Radio 2 en op televisie via NPO 1 Extra.

Kijken

De NTR verzorgt de televisie-uitzendingen Top 2000 Quiz, Top 2000 – The Untold Stories en Top 2000 a gogo op NPO 3. In het tv-programma Pick-up tour (AVROTROS), dagelijks te zien op verschillende momenten in de avond op NPO 1, bezoeken de dj’s van NPO Radio 2 van 23 tot en met 31 december mensen die een bijzondere band hebben met een nummer uit de ‘lijst der lijsten’.

