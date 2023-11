De NPO Radio 2 Top 2000 viert dit jaar de 25e editie en is daarom eenmalig uitgebreid met 500 liedjes.

Extra 500

Onder de noemer De Extra 500 worden de nummers 2500 tot en met 2001 gedraaid, overdag van maandag 11 tot en met vrijdag 15 december op NPO Radio 2. De uitzending van de reguliere Top 2000 start net als voorgaande jaren op 25 december om 00.00 uur.

Stemmen

Stemmen voor de lijst kan vanaf vrijdag 1 december 08.45 uur. Luisteraars kunnen tot vrijdag 8 december 15.00 uur minimaal 5 en maximaal 35 nummers geheel naar eigen keuze aandragen via nporadio2.nl. Tijdens de Stemweek toert ook dit jaar weer de Top 2000 Stembus kriskras door Nederland.

“Cadeau aan luisteraar”

Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 2: “De Extra 500 is een cadeau aan de luisteraars in de week na de Stemweek, om te vieren dat de Top 2000 dit jaar voor de 25e keer wordt uitgezonden. Voor de nummers 2500 tot en met 2001 hoeft overigens niet apart gestemd te worden; wie stemt voor de Top 2000, stemt ook meteen mee voor deze nummers. We geven de eindejaarssfeer in december nog meer kleur met deze extra uitzendweek..”

Kijken en luisteren

De 25ste editie van de lijst is te zien en te horen vanaf eerste kerstdag 00.00 uur tot en met oudejaarsavond. De uitzending vanuit het Top 2000 Café in Beeld & Geluid in Hilversum is 24 uur per dag te volgen via NPO Radio 2, Internet, NPO 1 extra en ’s nachts op NPO 3.

Alle DJ’s die meedoen aan de 25e editie van de “lijst der lijsten” vind je hier.