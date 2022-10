De recordpoging podcast maken tijdens de Dutch Media Week in Hilversum heeft een nieuw record opgeleverd: 153 uur aan podcasts.

Aftrap

Zaterdagochtend 1 oktober trapte Vincent Bijlo de recordpoging af tijdens een interview met Hilversums burgemeester Gerhard van den Top en ‘mr Dutch Media Week’ Herman Dummer. De rest van de week wisselde podcasts als ‘De Leeuw lult verder’, ‘Dit was de radio’, ‘PodBast’, ‘Han Peekel 75’ en ‘Mand’ elkaar af in een estafette die uiteindelijk resulteerde in 148 gloednieuwe podcasts en een nieuw record van totaal 153 uur aan geproduceerde podcasts. Op zondagmiddag 9 oktober sloot Vincent Bijlo de succesvolle recordpoging weer af tijdens een interview met onder andere Herman Dummer en Eppo van Nispen tot Sevenaer.

Thema ON/OFF

Dit jaar stond de Dutch Media Week in het teken van het thema ON/OFF: In hoeverre het nog mogelijk is om ‘uit’ te gaan in een maatschappij waar je 24/7 geacht wordt ‘aan’ te staan? Van dauwtrapwandeling, Creative Cup en Dutch Game Day tot het aanbieden van een gezamenlijke innovatieagenda door de mediasector; het bomvolle professionalsprogramma bood business, innovatie en inspiratie, maar ook een podium voor nieuw talent.

Award

Nieuw dit jaar was de uitreiking van de allereerste Dutch Media Award, die aan Ikenna Azuike werd toegekend voor de positieve impact die de mediamaker afgelopen jaar onder andere met zijn podcast Vluchtnummers wist te creëren.

Xperience Days

Dutch Media Week werd tenslotte afgesloten met de Xperience Days, waarbij het grote publiek werd meegenomen in de wereld van media. Zo kon men binnenkijken bij diverse mediamakers, leren over de totstandkoming van media én zelf aan de slag tijdens diverse workshops.