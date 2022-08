Tijdens Dutch Media Week staan een week lang alle vormen van media centraal: van radio en tv tot games en social media.

Dutch Media Week

Dutch Media Week promoot, stimuleert en viert media. Van 3 tot en met 9 oktober 2022 laat het festival zowel maker als gebruiker ervaren hoe belangrijk media zijn in ons dagelijks leven.

Podcast

Een nog relatief nieuw medium dat de laatste jaren enorm in populariteit is toegenomen, is de podcast. Tijdens de 7e editie van Dutch Media Week wordt dit medium uitgebreid in de spotlights gezet door middel van een recordpoging podcast maken waarbij, met de hulp van vele bekende en onbekende podcasters, totaal zo’n 200 uur onafgebroken podcasts worden gemaakt. De recordpoging begint op zaterdagochtend 1 oktober en wordt afgesloten door cabaretier en schrijver Vincent Bijlo op zondagmiddag 9 oktober.

Bekende podcasts

Tijdens Dutch Media Week wordt van zaterdag 1 oktober 8:00 uur tot en met zondag 9 oktober 16:00 uur onafgebroken, dus dag en nacht, podcasts gemaakt. Er doet dan ook een groot aantal podcasters mee aan de recordpoging, waaronder Bastiaan Meijer van de PodBast, de Lesbische Liga Podcast, VINK, Televisië, Content Wars, televisiekenners Ron Vergouwen en Bjorn Bouwens met hun podcast Daar bleef je voor thuis!, Bert Kranenbarg met zijn podcast RadioReuzen en de Boer Zoekt Podcast over het populaire tv-programma Boer Zoekt Vrouw. Vincent Bijlo is op de eerste dag te horen met een podcast over de geschiedenis van podcast maken en zal de recordpoging -hopelijk succesvol- afsluiten op zaterdag 9 oktober.

Ruimte voor nieuw talent

Dutch Media Week biedt elk jaar veel ruimte aan jong mediatalent, zo ook tijdens de recordpoging podcast maken. Zowel doorgewinterde veteranen als podcasters in spé die hun skills willen laten zien en een uitzending van minimaal 30 minuten kunnen produceren, kunnen zich opgeven via de website van Dutch Media Week. Na een selectie maken zij vervolgens kans op hun eigen timeslot tijdens de recordpoging podcast maken.

Kijkje achter de schermen

Tijdens het jaarlijkse mediafestival Dutch Media Week staat van 3 tot en met 9 oktober de impact van media op ons dagelijks leven centraal en kunnen mediaprofessionals zich laten inspireren tijdens een doordeweeks programma boordevol podcasts, talkshows, workshops en toonaangevende sprekers. Nieuw dit jaar zijn de Dutch Media Week Xperience Days, het speciale weekendprogramma waarbij het grote publiek een kijkje mag nemen achter de schermen van het Media Park.

Meer informatie via: www.dutchmediaweek.nl