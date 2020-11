Champions League: Ajax-FC Midtjylland live op radio en tv

Woensdagavond speelt Ajax haar vierde groepswedstrijd in de Champions League tegen FC Midtjylland. De wedstrijd is live te volgen op radio en televisie.

Ajax

Ajax speelt dit seizoen als enige Nederlandse club in de Champions League. In groep D is Ajax gekoppeld aan Atalanta, FC Midtjylland en Liverpool. Woensdagavond staat het duel tegen het Deense FC Midtjylland op het programma. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te volgen via radio, televisie en Internet.

SBS6

De wedstrijd Ajax-FC Midtjylland is woensdagavond om 21.00 uur te zien op SBS6. De voorbeschouwing begint om 20.30. De wedstrijd is ook te volgen via Kijk.nl.

NPO Radio 1

Via de radio is de wedstrijd te volgen via NPO Radio 1 in het programma Langs de Rijn en Omstreken. NPO Radio 1 is ook te beluisteren via Internet.

Ziggo Sport Totaal

De wedstrijd Ajax-FC Midtjylland is ook live te zien in het aanvullende sportpakket van Ziggo Sport Totaal. De wedstrijd is woensdagavond te zien op het kanaal Ziggo Sport Voetbal.

Ziggo Sport

Via Ziggo Sport, het sportkanaal dat zonder meerkosten te zien is voor alle abonnees van Ziggo op kanaal 14 woensdag vanaf 18.30 uur de wedstrijd Olympiacos – Manchester City live te zien. Vanaf 20.50 uur is het schakelprogramma UEFA Champions League Switch te zien.

Sociale media: