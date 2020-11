Champions League: FC Midtjylland – Ajax live op radio en tv

Dinsdagavond speelt Ajax haar derde groepswedstrijd in de Champions League tegen FC Midtjylland. De wedstrijd is live te volgen op radio en televisie.

Ajax

Ajax speelt dit seizoen als enige Nederlandse club in de Champions League. In groep D is Ajax gekoppeld aan Atalanta, FC Midtjylland en Liverpool. Dinsdagavond staat het uitduel tegen het Deense FC Midtjylland op het programma. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is live te volgen via radio, televisie en Internet.

Corona

Ajax kan niet beschikken over haar sterkste elftal aangezien er corona is uitgebroken in de selectie. Het ziet ernaar uit dat trainer Erik ten Hag in Denemarken geen beroep kan doen op aantal basisspelers. Dusan Tadic, Davy Klaassen, André Onana, Maarten Stekelenburg en Ryan Gravenberch stapten niet in het vliegtuig. Hun namen staan niet bij de wedstrijdselectie, dus het is aannemelijk dat zij de spelers van het eerste elftal zijn die positief hebben getest op Covid-19 aldus De Telegraaf.

SBS6

De wedstrijd FC Midtjylland – Ajax is dinsdagavond om 21.00 uur te zien op SBS6. De voorbeschouwing begint om 20.30. De wedstrijd is ook te volgen via Kijk.nl.

NPO Radio 1

Via de radio is de wedstrijd te volgen via NPO Radio 1 in het programma Langs de Rijn en Omstreken. NPO Radio 1 is ook te beluisteren via Internet.

Ziggo Sport Totaal

De wedstrijd FC Midtjylland – Ajax is ook live te zien in het aanvullende sportpakket van Ziggo Sport Totaal. De wedstrijd is dinsdagavond te zien op het kanaal Ziggo Sport Voetbal.

Ziggo Sport

Via Ziggo Sport, het sportkanaal dat zonder meerkosten te zien is voor alle abonnees van Ziggo op kanaal 14 dinsdag vanaf 18.30 uur de wedstrijd FC Lokomotiv Moskva – Atlético Madrid live te zien. Vanaf 20.30 uur is het schakelprogramma UEFA Champions League Switch te zien.