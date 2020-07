Comedy Central Extra, NatGeo Wild en Nick Jr. in de digitale etalage

In de maand juli staan er weer een aantal televisiezenders in de digitale etalage als zogenaamde zender van de maand.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Comedy Central Extra bij T-Mobile

Comedy Central Extra is in juli de zender van de maand bij T-Mobile Thuis. “Bomvol shows, comedyseries en nieuws! Kijk voor je dagelijkse dosis humor naar o.a. Key & Peele en Brooklyn Nine Nine en see what’s happening met The Daily Show.“, aldus de aanbieder. De zender is te zien via kanaal 18.

NatGeo Wild bij SKV

In juli 2020 is National Geographic Wild zender van de maand en gratis te zien bij SKV via kanaal 999. “Het is Sharkfest op National Geographic Wild, met vanaf 1 juli elke avond vanaf 17:00 een nieuwe aflevering over haaien.“, aldus de aanbieder. National Geographic Wild zit bij SKV normaal in het Extra Pakket en het Algemeen Pakket op kanaal 73. Het Extra pakket kost bij SKV € 8,75 per maand, het Algemeen pakket kost bij SKV € 6,- per maand.

Nick Jr. bij Caiway en Delta

Bij aanbieders Caiway en Delta is Nick Jr. de zender van de maand in juli. “De zender biedt educatieve en vermakelijke content met fantastische verhalen en karakters, die kinderen motiveren om slimmer te spelen in een veilige en betrouwbare omgeving. Programma’s als PAW Patrol, Blaze en de Monsterwielen en Shimmer & Shine zijn bij Nick Jr. te zien en nemen de kleintjes mee op een leerzaam avontuur! “.aldus de aanbieders. De zender is bij Caiway te zien via kanaal 21 en bij Delta via kanaal 12.

Natuurzenders bij Kabelnoord

Bij Kabelnoord staan in de maanden juli en augustus diverse natuurzenders in de digitale etalage. Het gaat om de zenders National Geographic Wild (1 tot en met 24 juli), Horse & Country TV (24 juli tot en met 7 augustus) en Animal Planet (7 augustus tot en met 31 augustus). De zenders zijn te zien via kanaal 13.

KPN

Eerder was al bekend geworden dat in juli bij aanbieder KPN de kinderzender Nick Jr. te zien is al zender van de maand via kanaal 42.