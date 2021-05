Comedy Central Extra, ONS en OUTtv in de digitale etalage

In de maand mei staan onder andere de televisiezenders ONS, Comedy Central Extra en OUTtv in de digitale etalage als zogenaamde zender van de maand.

Zender van de maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Comedy Central Extra

Bij aanbieders Caiway en Delta staat Comedy Central Extra in de digitale etalage. “Het premium comedykanaal biedt exclusieve content voor de echte comedyfan. Naast de welbekende The Daily Show biedt de zender ook de heilige graal van comedy: stand-up, sitcom en animatieseries voor volwassenen“, aldus de aanbieders. De zender is voor elke abonnee met digitale televisie te zien via kanaal 25 (Delta) of 21 (Caiway).

ONS

Bij aanbieder Kabelnoord is de televisiezender ONS te zien als zender van de maand in de maand mei. “Dit jaar herdenken we dat Nederland 76 jaar geleden werd bevrijd. De hele maand staat het thema Oorlog & Bevrijding centraal. Bekijk de tv-gids van ONS voor het uitzendschema en informatie over de mooiste documentaires, series en films“, aldus de aanbieder. De zender is te zien via kanaal 13.

OUTtv

Zoals eerder al gemeld is OUTtv bij een groot aantal aanbieders te zien in het digitale basispakket in de maand mei. OUTtv staat in mei volledig in het teken van het Eurovisiesongfestival (ESF).“De programmering is met meer dan 150 uren aan programma’s gerelateerd aan het Songfestival uitgebreider dan ooit“, aldus de televisiezender.

Discovery Science

Bij aanbieder KPN is naast OUTtv ook Discovery Science te zien als Zender van de Maand. De zender maakt normaal onderdeel uit van het aanvullende Pluspakket maar is de maand mei te zien voor alle abonnees met Interactieve Televisie.