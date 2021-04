Tot en met eind mei is OUTtv te zien in het basispakket van vrijwel alle aanbieders van digitale televisie. Normaal maakt de zender onderdeel uit van een aanvullend tv-pakket.

Eurovisie Songfestival

“Deze maand staat heel OUTtv in het teken van het Eurovisie Songfestival. Met meer dan honderd uur aan Eurovisie content, kan je wel zeggen dat wij dol zijn op dit evenement“, aldus de televisiezender. Om iedereen hiervan te laten genieten is OUTtv nu de hele maand gratis te zien via diverse aanbieders. Zo zetten Ziggo, KPN, Online.nl, Youfone, XS4ALL, T-Mobile, Delta, SKV, Fiber, Stipte, Caiway de zender tijdelijk in het digitale basispakket. De zender heeft diverse speciale programma’s zoals OUTmusic en Douze Points.

OUTmusic

In het dagelijkse muziekblok OUTmusic, tussen 16:00 en 17:00 uur, kun je de leukste muziekclips zien uit de historie van ESC (Eurovision Song Contest). Ook zie je de officiële Eurovisie Top 250, welke jaarlijks door de fans van ESC wordt samengesteld en zijn er speciale documentaires te zien, onder andere over oud-winnaars Conchita (Oostenrijk, 2013) en Lordi (Finland, 2006).

Douze points

Ook in de week van het festijn zelf moet je zeker inschakelen op OUTtv, want dan zie je namelijk dagelijks live optredens vanaf de mainstage in Rotterdam Ahoy. Deelnemers zullen hun lied ten gehore brengen en ook oud-deelnemers zullen speciale acts vertonen.

