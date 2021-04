TV 538 en OUTtv tijdelijk in digitale basispakket Ziggo

De komende periode zijn TV 538 en OUTtv te zien in het digitale basispakket (TV Standard) van Ziggo. Normaal maken beide zenders onderdeel uit van het aanvullende Movies & Series XL-pakket.

TV 538

Tot 17 mei is TV 538 te zien in het digitale basispakket (TV Standard) op kanaal 538. “Op Koningsdag op 27 april is het 538 Oranjedag met het grootste fieldlab test evenement van Nederland met 10.000 bezoekers op het Chasseveld in Breda“, aldus Ziggo. TV 538 is vanaf 17 mei weer alleen te zien met het aanvullende pakket Movies & Series XL.

OUTtv

Tot 1 juni is de televisiezender OUTtv (kanaal 129) tijdelijk beschikbaar in TV Standard. OUTtv staat komende weken vooral in het teken van het Eurovisie Songfestival van 18 t/m 22 mei, met onder andere Krista’s Road To Eurovision, ESC TOP 250 en de film Douze Points. OUTtv is vanaf 1 juni weer alleen te zien met het aanvullende pakket Movies & Series XL.

E!

Daarnaast is ook televisiezender E! tot 3 mei beschikbaar in het pakket TV Standard via kanaal 126. De komende periode is via E! het twintigste, en tevens laatste, seizoen van de populaire realitysoap The Kardashians te zien.

Ziggo GO

De genoemde zenders zijn ook te bekijken via het platform Ziggo GO. Dit platform is beschikbaar via de website ziggogo.tv, app, Apple TV, Amazon Fire TV en AndroidTV.