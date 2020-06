Ziggo biedt vanaf morgen haar Ziggo GO-platform ook aan via Apple TV, Android TV en Amazon Fire TV. “Zo kunnen Ziggo-klanten met een tv- en internetabonnement televisieprogramma’s, films en series kijken op het grote televisiescherm via Apple TV, Android TV en Amazon Fire TV.“, aldus de aanbieder.

Downloaden

Vanaf dinsdag 30 juni kunnen Ziggo klanten de nieuwe app downloaden via de App Stores van Apple, Android en Amazon. De versie voor de Apple TV is overigens nu al te downloaden via de App Store van Apple

Ondersteuning

De nieuwe variant van de Ziggo GO app is te gebruiken op de Apple TV ( HD en 4K / minimaal TVOS versie 11 of hoger), een Amazon Fire TV Stick, of op mediaspelers- en smart televisies met geïntegreerde Android TV-software (Android TV OS 5.0 of hoger) van o.a. Sony en Philips.

Bediening

De bediening gaat via de afstandsbediening van de mediaspeler of Smart TV. Het gebruiksmenu is vergelijkbaar met het bestaande Ziggo GO-platform: “de gebruiker navigeert snel en eenvoudig door de content die Ziggo aanbiedt. De app ondersteunt het gebruik van de voice control-optie van de tv-platformen en de zoekfunctie in meerdere apps binnen dit platform.”, aldus de aanbieder.

Internetaansluiting van Ziggo vereist

Om gebruik te maken van Ziggo GO voor Apple TV, Android TV en Fire TV van Amazon is een internet aansluiting van Ziggo vereist. In tegenstelling tot Ziggo GO voor draagbare apparaten werkt Ziggo GO voor Apple TV, Android TV en Fire TV uitsluitend via een vaste Ziggo-internetverbinding in huis. Deze versie van de app werkt niet buitenshuis en ook niet in andere EU-landen.

Downloaden niet mogelijk

Met de Ziggo GO app voor mobiele apparaten blijft het mogelijk om films en series te downloaden, om deze onderweg of op vakantie in de EU-landen ‘offline’ te kijken. Dit is niet mogelijk met de Ziggo GO apps voor mediaspelers en televisies.

Replay TV

Bekende Ziggo-functies zoals Replay TV, Live TV, TV Gids, Kijklijst, Movies & Series (XL) zijn binnen beide varianten van de app te gebruiken. Mediabox Next-bezitters kunnen via de nieuwe app ook opnames instellen en kijkprofielen gebruiken.

“Diensten breder aanbieden”

Marcel de Groot, directeur consumentenmarkt VodafoneZiggo: “Dankzij de uitbreiding van Ziggo GO op deze platformen gaan tweede en derde beeldschermen nog beter deel uitmaken van het dagelijks huishouden. Met maandelijks meer dan 1,5 miljoen actieve gebruikers staat Ziggo GO samen met YouTube en Netflix al een paar jaar in de top 3 meest gedownloade en gebruikte video-apps. Dankzij deze uitbreiding op drie verschillende platformen bieden we onze diensten nog breder aan. Hand in hand met de vertrouwde Ziggo-functies zoals Replay TV, TV Gids, en Movies & Series (XL) blijft het aantal actieve en tevreden Ziggo-gebruikers groeien.”

Getest

De afgelopen tijd is de Ziggo GO app voor Apple TV, Android TV en Fire TV uitvoerig getest door een testpanel van een paar duizend VodafoneZiggo-medewerkers en Ziggo-klanten. In de tussentijd is gebleken dat er veel vraag is naar deze apps. De ontwikkeling van de Ziggo GO app voor Apple TV kwam een aantal keren negatief in het nieuws vanwege de lange ontwikkeltijd.

App Stores

Klanten kunnen de nieuwe Ziggo GO app downloaden via de verschillende officiële App Stores. Zo kan Ziggo het gebruik en de technische werking op grote schaal ervaren en nog meer inzichten krijgen. Gelijk aan de testfase kunnen er vanuit Ziggo nog wijzigingen worden doorgevoerd in het aanbod van de dienst en zullen deze nieuwe apps frequent geüpdatet worden op basis van de ervaringen van gebruikers.

Meer informatie over Ziggo GO vind je hier: https://www.ziggo.nl/televisie/online-tv-kijken