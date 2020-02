“Ontwikkeling Ziggo GO-app voor Apple TV staat stil”

Het is nog steeds onduidelijk wanneer de Ziggo GO-app voor Apple TV verschijnt. Ziggo geeft aan dat er ten op zichtte van vorig jaar geen veranderingen zijn te melden.

Interne testen

Vorig jaar april gaf Ziggo aan dat het bedrijf bezig is met interne testen voor de app voor het Apple TV-platform. “We testen zo uitgebreid omdat de systemen erachter complex zijn door onze verschillende klantgroepen en de verschillende functies.“,aldus een woordvoerder destijds.

Geen veranderingen

Een klein jaar later geeft de kabelaar aan dat deze situatie nog steeds onveranderd is. “Er is nog niets veranderd, helaas nog niets concreets wat betreft Ziggo GO voor Apple TV.“,aldus woordvoerder Hans den Heijer van Ziggo tegenover de website. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het bedrijf nog steeds bezig is met interne testen van de app.

AfknAPPer

Kabelaar Ziggo “won” vorig de zogenaamde ‘AfknAPPer’ van de website iCulture. Volgende de website loopt aanbieder Ziggo hopeloos achter door het ontbreken van een Ziggo GO-app voor de Apple TV.

Android TV

Voor het platform Android TV zijn er inmiddels wel testen met gebruikers gestart voor de app voor Ziggo GO.