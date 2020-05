Ziggo zoekt testers voor Ziggo GO-app op Apple TV

Ziggo zoekt via haar Ziggo Community testers voor de nieuwe Ziggo GO-app voor de Apple TV. De kabelaar is al lange tijd bezig met het ontwikkelen van een app voor de Apple TV.

Interne testen

Al geruime tijd is Ziggo bezig om de app van on-demand platform Ziggo GO voor de mediaspeler van Apple intern te testen. Deze testen duren al bijna twee jaar. Toch lijkt er nu vooruitgang te zitten in de ontwikkeling van de app.

Op zoek naar testers

Ziggo vraagt leden van de zogenaamde Community-klantpanel zich op te geven om mee te doen aan de test voor de nieuwe app voor de Apple TV-mediaspeler. Dit zou betekenen dat de interne testen nu worden uitgebreid naar eindgebruikers.

Aanmelden

Om mee te kunnen doen aan de test zal de Ziggo-abonnee moeten beschikken over minimaal een Apple TV van de vierde generatie. Daarnaast werkt de app alleen als de Apple TV is verbonden met een internetverbinding van Ziggo. Leden van het klantpanel hebben een uitnodiging gehad om zich te kunnen opgeven voor de testen, deze uitnodigingen zijn niet “overdraagbaar” aldus Ziggo.

Beschikbaar

Het is nog niet duidelijk wanneer de app voor iedereen beschikbaar komt. Dit zal mede afhangen van de testresultaten met de leden van het klantpanel.

AfknAPPer

De kabelaar “won” vorig jaar de zogenaamde ‘AfknAPPer’ van de website iCulture. Volgens de website loopt aanbieder Ziggo hopeloos achter door het ontbreken van een Ziggo GO-app voor de Apple TV.

Android TV

Naast een app voor de Apple TV is Ziggo ook bezig met een app die beschikbaar komt op het Android TV-platform. Ook hiervoor is momenteel een test gaande onder de leden van het klantpanel van de aanbieder.