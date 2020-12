Ondanks veranderingen in de markt blijkt uit onderzoek van het Commissariaat van de Media dat de diversiteit binnen televisiepakketten hoog en stabiel blijft.

Eisen

Sinds 2014 stelt de Mediawet bepaalde eisen aan aanbieders van televisiepakketten en de samenstelling van het pakket. Het Commissariaat doet sindsdien onderzoek naar de diversiteit van televisiepakketten, de tevredenheid en het kijkgedrag van de consument. Ook dit jaar is te concluderen dat de wet voor verspreiding van pakketten met televisiezenders voorlopig doet wat het beoogd: de abonnee heeft toegang tot een groot en divers aanbod aan televisiezenders.

“Digitaal en divers aanbod”

Er is sinds 2014 veel veranderd in de markt voor televisiepakketten, onder anderen op gebied van marktconcentratie en nieuwe initiatieven. Een aantal kleine en grote spelers fuseerde en analoge en meerdere pluspakketten verdwenen. “Ondanks deze ontwikkelingen steeg het aantal zenders én de diversiteit in zenders in de digitale standaardpakketten. Diverse, digitale standaardpakketten zijn de norm geworden voor het aanbieden van televisiezenders.”, aldus het commissariaat.

Nederlanders trouw aan hun aanbieder

Ook zijn er meerdere aanvullende onderzoeken gedaan, bijvoorbeeld naar televisie à la carte, de doorgifteverplichting van zenders en het opzeggen van het televisiepakket. Veel Nederlanders zijn, ondanks het teruglopen van lineaire kijktijd, echter nog steeds trouw aan hun aanbieder. Uit onderzoek blijkt dat het aantal abonnees met een televisiepakket slechts licht daalt met minder dan een procent per jaar.

Onderzoek

Het onderzoek naar de diversiteit van televisiepakketten is in 2020 voor het zevende jaar op rij uitgevoerd. De resultaten van de afgelopen jaren kunnen daarom goed worden vergeleken met de resultaten van 2020. Hierdoor zijn ontwikkelingen in het aanbod van televisiepakketten op zowel lange als korte termijn waar te nemen. Het onderzoek is hier te downloaden.