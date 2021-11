Het gebruik van video-on-demand is in 2020 verder gegroeid; evenals het aanbod. Dit schrijft het Commissariaat voor de Media in de Mediamonitor 2021.

Mainstream.

Steeds meer aanbieders uit binnen- en buitenland bieden hoogwaardige content aan aldus het Commissariaat voor de Media in haar jaaroverzicht. De content wordt bekeken op het moment dat men het wil, maar ook live streaming is in opmars. Digitale audiodiensten-on-demand zijn eveneens in de lift. Het aantal aanbieders groeit ook hier en men is in toenemende mate bereid voor content te betalen. In 2020 heeft de eerder ingezette groeispurt van podcasts verder doorgezet.

Onder jongeren is de grootste rek uit de groei, maar er is nog volop groei in de middelbare leeftijdsgroep. Dit zien we ook in het videosegment. Het on-demand kijken naar video-content en luisteren naar on-demand audio-content is anno 2020 mainstream geworden en breed verdeeld over alle leeftijden. Alleen de oudste groep loopt hier nog iets achter.

Minder lineaire televisie

Vooral jongeren tot 34 jaar kijken steeds minder lineaire televisie. Van de totale tijd die ze achter het televisiescherm doorbrengen, wordt nog maar 50 tot 60 procent aan lineaire televisie besteed. Ook de luistertijd en het bereik van radiozenders daalt in de groep van 50 jaar en jonger, terwijl het over alle Nederlanders behoorlijk stabiel is of zelfs groeit. Zowel kijken als luisteren onder de jongeren vindt steeds vaker via digitale kanalen plaats. Deze trend zet ook in de eerste helft van 2021 verder door. Het lijkt dus een blijvende verandering in mediagebruik te weerspiegelen, die vooralsnog langzaam van jong naar oud wordt doorgezet.

