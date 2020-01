Compensatie voor abonnees NPO Start Plus met inlogproblemen

Gebruikers van de on-demand dienst NPO Start Plus ondervinden al geruime tijd inlogproblemen. De NPO gaat nu over op compensatie van de gedupeerde abonnees.

Problemen

Duizenden abonnees van NPO Start en Start Plus ondervinden al wekenlang technische problemen bij het gebruik van de publieke videodienst. Ze kunnen niet inloggen of hun verbinding wordt verbroken. NPO Start is de gratis on-demand dienst van de publieke omroep. Voor NPO Start Plus moet echter een maandelijks bedrag worden betaald van bijna 3 euro per maand.

Piekmomenten

“Momenteel zijn er verschillende problemen met het inloggen op NPO Start en NPO Start Plus.“, aldus een woordvoerder van de NPO tegenover NRC Handelsblad. “De inlogproblemen doen zich met name voor tijdens piekbezoeken, zoals afgelopen weekend waarbij miljoenen mensen tegelijkertijd de dienst bezochten voor het schaatsen en het terugkijken van Wie is de Mol? en Heel Holland Bakt”, aldus de woordvoerder.

Voorlopige oplossing

Er is nu wel een oorzaak en oplossing voor de grote storing gevonden, maar de NPO noemt die ‘voorlopig’.

Compensatie

Abonnees die zich melden met aantoonbare schade, krijgen van de helpdesk van de dienst een maand gratis kijken naar NPO Start Plus. Meer informatie op de website van de NPO.