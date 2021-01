Coronacrisis bezorgt Omroep Brabant online recordjaar

De berichtgeving over de coronacrisis heeft de apps en website van regionale omroep Omroep Brabant een recordjaar bezorgd. Dit bericht de regionale omroep op haar website.

Record

Het aantal online bezoeken groeide vorig jaar met 24 procent. Nog nooit heeft de omroep online zoveel Brabanders bediend. “Het dagelijkse liveblog was voor veel mensen dé reden om onze website en apps veelvuldig te openen. Ook de radio en televisie van de regionale omroep hebben een goed jaar achter de rug“, aldus Omroep Brabant.

“Verbinding”

Omroep Brabant besteedde niet alleen aandacht aan de journalistieke aspecten van de coronacrisis. “We probeerden ook voor verbinding, troost en ontspanning te zorgen. Dat dit is gewaardeerd, blijkt uit de vele reacties die we hebben gekregen, bijvoorbeeld via onze socialmediakanalen. Zo is 2020 een jaar geworden waar Omroep Brabant met trots op terugkijkt“, aldus de regionale omroep.