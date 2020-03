Coronacrisis: NPO Start breidt aanbod uit met Nederlandse films

Het gratis on demand-platform NPO Start van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) heeft haar aanbod uitgebreid met een groot aantal Nederlandse films. Dit alles in verband met de coronacrisis. Dit bericht de NPO in een persbericht.

Films

Door het platform zijn tientallen Nederlandse films toegevoegd, zoals Tony 10 (NTR), Pietje Bell (KRO-NCRV), Ja Zuster, Nee Zuster (AVROTROS), Dunya & Desie in Marokko (NTR) en Publieke werken (VPRO). Het aanbod van films is hier te vinden.

“Genieten van een rijk aanbod”

De gezamenlijke Nederlandse filmwereld juicht het initiatief toe om in deze crisistijd de Nederlandse kijker te laten genieten van een rijk aanbod aldus de NPO. “Met dank aan September Film, NL Film, Dutch Filmworks, Shooting Star, Just Film, Independent Film, BosBros, KeyFilm, Topkapi Films, Tuvalu en Lemming Film.“, aldus de NPO.