Coronacrisis: Publieke omroep start Heimwee TV op NPO 2

In verband met de coronacrisis komt de NPO met een speciale programmering op NPO 2 onder de noemer Heimwee TV.

Dagprogrammering

Vanaf maandag 30 maart staat de programmering van NPO 2 overdag in het teken van de rijke tv-historie die Nederland te bieden heeft. Kijkers kunnen nog een keer genieten van de legendarische interviewers Sonja Barend en Willem Duys, lachen om André van Duin, Zeg ‘ns Aaa en Oppassen!!! en er is ook volop ruimte voor natuur, theater en cabaret.

Ouderenjournaal

De nieuwe dagprogrammering van NPO 2 begint om 09.00 uur met een uurtje van Omroep MAX: Nederland in beweging, gevolgd door Geheugentrainer, Kook mee met MAX en het speciale Ouderenjournaal.

Vanaf 10.00 uur zijn er op NPO 2 programma’s te zien zoals Denkend aan Showroom (KRO-NCRV) dat nog een keer stilstaat bij excentrieke landgenoten of een terugblik op de geschiedenis van The Cats (AVROTROS). Ook passeren verschillende afleveringen uit de serie TV Monument (KRO-NCRV) de revue, bijvoorbeeld over omroepsters.

TV-juwelen

Tegen de klok van elven kunnen de kijkers genieten van tv-juwelen zoals Sonja (BNNVARA), Willem Duys’ Voor de vuist weg (AVROTROS), Klasgenoten (BNNVARA), Villa Felderhof (KRO-NCRV) en TROS TV Show op reis (AVROTROS).

Sitcoms

De liefhebbers van sitcoms komen rond de lunch ruimschoots aan hun trekken bij de klassiekers Zeg ’ns Aaa, Oppassen!!! en All Stars (BNNVARA). De EO toont elke dag om 12.10 uur bekroonde natuurreeksen van de BBC.

Winnaars

Na Heb je dat gezien? (Omroep MAX) eert de publieke omroep om circa 13.15 uur winnaars van de Gouden Televizier-Ring, zoals Eén van de Acht (BNNVARA), André van Duins Dag dag heerlijke lach (AVROTROS) en Kopspijkers (BNNVARA). Ook is er ruimte voor kluchten, theater en evenementen van weleer. De middag wordt uitgeluid met onder meer Lang Leve De Vereniging van Michiel van Erp (BNNVARA) en cabaret.