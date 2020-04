Coronacrisis: Streekomroep Haarlem105 komt met marathonuitzending

Streekomroep Haarlem105 komt zondag 19 april met een twaalf uur durende radiomarathon in verband met de coronacrisis. De uitzending wordt gemaakt in samenwerking met NH Nieuws en ZFM Zandvoort.

Regio-genoten

Erik van Muiswinkel, Dieuwertje Blok, Veldhuis en Kemper, Giel Beelen, Sue the Night, Dennis van der Geest, Mylou Frencken, Jan Lammers, Joost Swarte, Mart Smeets, Jacqueline Govaert en andere stads/regio-genoten van naam en faam nemen deel aan de uitzending. Een even prominente plaats wordt ingeruimd voor Haarlemmers en Heemstedenaren uit de wereld van zorg, welzijn en onderwijs.

Gasten

Ook de burgemeesters van Zandvoort, Bloemendaal, Heemstede en Haarlem schuiven aan. Alle gasten vertellen over de manier waarop zij het virus het hoofd bieden, en welke muziek, welke boeken, welke gedachten hen troost, steun of hoop bieden. Luisteraars krijgen de gelegenheid om in de uitzending vragen te stellen.

Rapportages

Medewerkers van Haarlem105, NH Nieuws en ZFM Zandvoort zijn de hele dag op straat, reizen door de regio, en rapporteren elk half uur live in de uitzending over hun bevindingen.

Presentatie

De presentatie is in handen van Frénk van der Linden, samen met verschillende sidekicks, onder wie Gerrie Hondius en Suzanne Groot – plus de vaste krachten van Haarlem105.

Luisteren

Van 09:00 tot 21:00 is de uitzending live te volgen via de radio op 89.9 FM, alle digitale kanalen en vanzelfsprekend via Haarlem105.nl. Ook ZFM Zandvoort zendt de marathon live uit, via 106.9 FM. Bovendien is de gehele radio-uitzending live te bekijken (in onze streek én de rest van de wereld) via het televisiekanaal van Haarlem105. Dit wordt verzorgd door NH Nieuws, eveneens via Haarlem105.nl.

Meer informatie over de uitzending via de website van de streekomroep.