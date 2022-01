Vanavond is er weer persconferentie rond het coronavirus te zien op NPO 1. Voor doven en slechthorenden wordt een speciale versie uitgezonden via het themakanaal NPO Politiek en Nieuws.

Visuals

Vanavond wordt tijdens de coronapersconferentie net als de vorige persconferentie weer gebruik gemaakt van visuals om het verhaal te ondersteunen. “Op deze manier kunnen ontwikkelingen rondom het coronavirus goed in beeld worden gebracht. Dit draagt bij aan de wens om de persconferenties toegankelijker te maken voor een breed publiek“, aldus de Rijksoverheid.

Opmerkingen

Na opmerkingen vanuit de gemeenschap van doven en slechthorenden is besloten om naast de reguliere zenders de persconferentie in aangepaste versie ook uit te zenden op NPO Politiek en Nieuws. Op deze zender is tijdens de persconferentie de gebarentolk groter in beeld. Op deze manier zijn de mimiek en gebaren goed te volgen voor wie het reguliere scherm met de gebarentolk onvoldoende duidelijk is. Op de reguliere zenders verschijnt de tolk, net als tijdens de vorige persconferentie, via een picture in picture in beeld. “Na deze persconferentie evalueren we deze aangepaste aanpak“, aldus de Rijksoverheid op haar website.

Uitzending

De persconferentie wordt vanavond uitgezonden vanaf 19.00 uur. Themakanaal NPO Politiek en Nieuws is bij vrijwel alle aanbieders te zien in het digitale basispakket op kanaal 83. Daarnaast is de zender te zien via het Internet en de NPO App.