Coronavirus: Gratis films en documentaires via IDFA en Cinetree

De online platforms IDFA en Cinetree bieden de komende periode gratis films en documentaires. Dit alles in verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Televisieproviders als Ziggo en KPN bieden sinds enige dagen al extra film- en kinderzenders in hun aanbod aangezien veel kinderen en hun ouders nu thuiszitten in verband met de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook andere platforms bieden nu speciale acties in verband met het coronavirus.

IDFA

Het International Documentary Filmfestival Amsterdam (Idfa) biedt gratis zo’n driehonderd documentaires aan die thuis te streamen zijn. Daaronder bevinden zich tientallen korte en langere jeugddocumentaires die de blik op de wereld verruimen en kinderen helpen bij het vormen van een mening Meer informatie via de website van IDFA

Cinetree

Het filmplatform Cinetree van Hanna Verboom, biedt maandelijks een selectie van films en documentaires met inspirerende en maatschappelijke thema’s. Cinetree wil alle thuisblijvers tot en met 6 april kosteloos de mogelijkheid bieden om deze selectie samen thuis op de bank te kijken.

Zo kunnen liefhebbers vanaf vandaag genieten van Life Animated, klassiekers als La vita è bella en festival winnaars zoals C’est ça l’amour. Deze selectie wordt tot en met 6 april wekelijks aangevuld met meer hoopvolle verhalen met onder andere Lion, Hachi en Finding Neverland. Meer informatie via de website van Cinetree.

Sociale media:

Onze manier om iets (kleins) bij te dragen. Tot en met 6 april kan iedereen voor niets onze filmselectie kijken. Deel onze films met de mensen om je heen via https://t.co/nkbdmysuqQ met code 'samenthuis' ❤️ pic.twitter.com/vogSegpJ8Z — Cinetree.nl (@cinetree) March 19, 2020