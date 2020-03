Coronavirus: NOS Journaal om 20.00 uur met gebarentolk

Het NOS Journaal van 20.00 uur wordt vanaf vanavond voorlopig elke dag voor doven en slechthorenden met een gebarentolk uitgezonden op het themakanaal NPO Nieuws.

Nieuwe ontwikkelingen

Dagelijks zijn er nieuwe ontwikkelingen rond het coronavirus, waarbij ook in Nederland maatregelen worden genomen om besmetting tegen te gaan. Om de groep Nederlanders die gebruik maakt van gebarentaal de ontwikkelingen zo goed mogelijk te kunnen laten volgen, heeft NPO met de Rijksoverheid afgesproken dat het Journaal van 20.00 uur in elk geval gedurende de komende twee weken van een gebarentolk wordt voorzien.

Dit Journaal biedt dagelijks een uitgebreid overzicht van actuele informatie over het coronavirus, handelingsperspectieven en mogelijke maatregelen die in binnen- en buitenland worden genomen.

Kijken

Het Journaal met gebarentolk is te zien op NPO Nieuws; bij KPN te vinden op kanaal 43, bij Ziggo op kanaal 501 en bij T-Mobile op kanaal 260. NPO Nieuws is online te zien via NPO Start.. Via NPO Start is het Journaal met gebarentolk later ook terug kijken.