Om de medewerkers in het Radiohuis van NPO zo optimaal mogelijk te beschermen tegen het coronavirus, worden in de studio’s plexiglasschermen geplaatst tussen de verschillende werkplekken. Dit bericht de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) in een persbericht.

Schoonmaakfrequentie

De plaatsing ligt in het verlengde van eerdere maatregelen om de kans op besmetting zo laag mogelijk te houden. Eerder is al de schoonmaakfrequentie in het Radiohuis opgevoerd en de medewerkers gebruiken daarbovenop extra hygiënedoekjes om knoppen, schuiven, etc, schoon te maken. Iedereen werkt nu met een eigen plopkap op de microfoon.

Publiek

Het aantal gasten en medewerkers in de studio’s wordt zo laag mogelijk gehouden en uitzendingen en optredens vinden niet meer voor publiek plaats. Ook verblijven de medewerkers niet langer dan strikt noodzakelijk in het Radiohuis.

In het NPO Radiohuis zitten de studio’s van NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 4 en NPO Radio 5.