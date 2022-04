Countdown Café is vanaf aanstaande vrijdag, 22 april, weer te beluisteren op de radio. Online radiozender Ice Radio gaat het programma uitzenden.

Kees Baars heeft zijn archief geopend van het programma dat hij jarenlang voor Veronica presenteerde met Alfred Lagarde “live vanuit Anna’s Hoeve in Hilversum”. Countdown Café hoorde je in de jaren tachtig en negentig bij Hitradio Veronica. Artiesten als INXS, Simple Minds en Toto traden live op. Sommige bands stonden nog in de kinderschoenen, zoals U2 dat pas na een optreden bij Kees Baars de eerste hit had.

De afgelopen jaren waren er nog verschillende doorstarts, maar inmiddels is Countdown Café toch vooral een roemruchte radioherinnering. Voorheen was het programma te horen op de eigen radiozender van Kees Baars: Baars Classic Rock. Deze radiozender heeft echter begin deze maand haar uitzendingen gestaakt.

De radiozender is te beluisteren via Internet. Countdown Café is wekelijks te beluisteren op de vrijdagavond vanaf 22.00 uur.