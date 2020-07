DAB+: Week van de digitale radio vanaf 6 juli van start

Ook dit jaar wordt er een Week van de Digitale Radio gehouden door Digital Radio Nederland. Van 6 tot en met 10 juli staat de digitale radio centraal op diverse radiozenders.

Digital Radio NL

De week is een initiatief van Digital Radio Nederland (NL), het samenwerkingsverband van publieke en commerciële radiozenders, voor de promotie van digitale radio via de ether in Nederland. Jaarlijks wordt er de ‘Week van de digitale radio’ gehouden waarin onder andere luisteraars radio’s met DAB+-mogelijkheden kunnen winnen.

DAB+

DAB+ is de digitale opvolger van de analoge etherontvangst via de FM. Het is de bedoeling dat in de toekomst alle radiozenders gaan uitzenden via de digitale ether en de analoge FM-zenders worden uitgeschakeld. In Nederland is nog geen datum genoemd wanneer een dergelijke “switch off” gaat plaatsvinden.

Prijzen

Digital Radio NL geeft tijdens de deze week ook dagelijks prijzen weg via haar Facebook-pagina. “Van maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli 2020 is het de Week van de Digitale Radio waarin jij elke dag kans maakt op een DAB+ en Bluetooth-adapter voor de auto, ter waarde van € 189,99. Hiermee is je auto in één keer gedigitaliseerd!“, aldus Digital Radio NL op haar website.

Radiozenders

Daarnaast geven diverse radiozenders ook zelf digitale radio’s weg in de vorm van prijsvragen. Het is nog niet duidelijk welke radiozenders prijzen gaan weggeven tijdens de Week van de Digitale radio dit jaar.

