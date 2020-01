Dakar Rally uitgebreid te volgen via RTL 7 en Eurosport

RTL 7 en Eurosport doen de komende weken uitgebreid verslag van de 42e editie van de loodzware Dakar Rally in Saoedi-Arabië

Start

Vandaag wordt de eerste etappe gereden in Saoedi-Arabië. De afgelopen jaren werd de rally nog gehouden in Zuid-Amerika. Vanaf dit jaar wordt de rally verreden in het Midden-Oosten: Saoedi-Arabië. De eerste etappe gaat van start in Jeddah. Op 17 januari is de finish in Qiddiya.

Nederlanders

De auto’s, trucks, motors, buggy’s en quads staan verdeeld over twaalf etappes 7.850 kilometer te wachten, voornamelijk door de woestijn. 51 Nederlanders verschijnen aan de start in de zwaarste rally ter wereld waaronder het duo Tim en Tom Coronel in de auto’s.

RTL7

RTL 7 volgt de zwaarste rally ter wereld op de voet en doet dagelijks verslag. De Dakar Rally is elke avond rond de klok van 22.30 uur te zien op RTL7. Met een herhaling om 18.30 uur de volgende dag). Online is de rally uitgebreid te volgen via de website van RTL GP. Het gehele uitzendschema op RTL 7 vind je hier . Ook wordt er een live-blog bijgehouden via de website van RTL GP.

Eurosport

Ook sportzender Eurosport doet uitgebreid verslag van de rally. Zo is er elke dag rond 00.00 uur een verslag te zien van de etappe van de dag op de sportzender.

Er is ook veel informatie te vinden op de officiële website van de Dakar Rally.

Sociale media: