Roller Coaster van Danny Vera is door de luisteraars van NPO Radio 5 opnieuw verkozen tot de nummer 1 van de Evergreen Top 1000. Roller Coaster wist vorig jaar Wim Sonnevelds Het Dorp, dat zeven keer op rij de eerste plaats behaalde, van de troon te stoten. Het Dorp staat dit jaar op de tweede plek. De gehele top 5 vind je hier.

Première Party

De volledige Evergreen Top 1000 wordt donderdag 18 november bekendgemaakt tijdens de Evergreen Top 1000 Première Party. Bert Kranenbarg en Hans Schiffers grasduinen door de statistieken van de lijst en kijken twee uur lang naar de cijfers achter de nummers, van 16.00 tot 18.00 uur op NPO Radio 5.

“Evergreen niet leeftijdgebonden”

Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 5: “Danny Vera bewijst dat een evergreen niet aan leeftijd is gebonden. Zijn Roller Coaster is een relatief jong nummer en weet toch voor het tweede jaar in successie deze bijzondere lijst aan te voeren. Voor veel stemmers heeft de song nu al een gevoel van eeuwigheidswaarde en de Evergreen Top 1000 is en blijft de lijst van de luisteraars van NPO Radio 5.”

Uitzending

De Evergreen Top 1000 wordt uitgezonden van maandag 22 november tot en met vrijdag 26 november, dagelijks van 06.00 tot 20.00 uur op NPO Radio 5.

Televisie

Manuëla Kemp en Henkjan Smits presenteren ook dit jaar weer het televisieprogramma NPO Radio 5 Evergreen Top 1000 (Omroep MAX), van maandag 22 november tot en met vrijdag 26 november rond 16.00 uur op NPO 1. Ze vertellen opmerkelijke verhalen uit de popgeschiedenis en laten de mooiste videoclips zien.

