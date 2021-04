‘De Staat’ wint allereerste KINK ICOON prijs

De band De Staat is uitgeroepen tot meest iconische band van Nederland en daarmee winnaar van de allereerste KINK ICOON prijs.

KINK ICOON

De afgelopen weken konden KINK-luisteraars doorgeven welke Nederlandse act volgens hen het meest de nieuwe KINK ICOON prijs verdient, op basis van bijvoorbeeld een indrukwekkend oeuvre of verpletterend debuut. Naast De Staat rolden daar ook nominaties uit voor de Golden Earring, The Vices, DeWolff en Urban Dance Squad. Na een weekje stemmen bleek De Staat de grote winnaar!

“Flexibele creatieve machine”

KINK-dj Eric Corton is supporter van De Staat van het eerste uur. “De Staat heeft zich vanaf 2009 in al haar facetten ontwikkeld tot een ijzersterke en hoogst flexibele creatieve machine”, aldus Corton. “Live is de band inmiddels het beste wat er in ons land te krijgen is en het einde is nog lang niet in zicht. De Staat is gewoon de belangrijkste Nederlandse band van het afgelopen decennium…en de toekomst!”

Nummer 1

‘Witch Doctor’ van De Staat is door de KINK-luisteraars ook uitgeroepen tot beste Nederlandse nummer aller tijden en staat boven aan de KINK NL Top 100! De lijst met 100 beste alternatieve tracks van eigen bodem is op Koningsdag 27 april de hele dag te horen op KINK.

Video: