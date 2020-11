De Top 1000 van deze eeuw vanaf maandag te horen bij NPO 3FM

Vanaf maandag is een week lang de Top 1000 van deze eeuw te horen op NPO 3FM. ‘Let It Happen’ van Tame Impala is de nummer één van de 3FM Top 1000 van deze eeuw.

Top 1000 van deze eeuw

De 3FM Top 1000 van deze eeuw bestaat uit de beste tracks van het jaar 2000 tot nu, samengesteld door de 3FM-luisteraars. 3FM-dj Frank van der Lende over de gloednieuwe lijst: “Het toffe aan de 3FM Top 1000 van deze eeuw is dat het écht een lijst is van onze generatie. Ik was zelf 12 jaar toen deze eeuw begon en nu ben ik 32; precies de periode waarin je veel naar festivals en concerten gaat. Dat zie je ook terug in de lijst, want Tame Impala en De Jeugd van Tegenwoordig staan weer ontzettend hoog. Dat worden bijna onze klassiekers, de Bohemian Rhapsody en Hotel California van 3FM. Hoe vet is dat?!” De volledige 3FM Top 1000 van deze eeuw is te vinden op 3fm.nl.

Nederlandse artiesten

Nederlandse artiesten zijn breed vertegenwoordigd in de 3FM Top 1000 van deze eeuw. Met Kensington zelfs als vaakst genoteerde van alle artiesten; de band staat 23 keer in de lijst. Maar ook Anouk (7), De Staat (7), DI-RECT (6), Spinvis (6), The Opposites (5), Typhoon (5) en Eefje de Visser (4) komen vaak voorbij. De Jeugd van Tegenwoordig heeft de hoogste Nederlandse notering met ’Sterrenstof’

Luisteren

De 3FM Top 1000 van deze eeuw is van maandag 9 november 06.00 uur tot en met vrijdag 13 november 18.00 uur te horen op NPO 3FM en 3FM.nl. Om vast warm te draaien voor de 3FM Top 1000 van deze eeuw hoor je dit weekend tussen 06.00 en 00.00 uur de tracks die het nét niet gehaald hebben. 3FM is te beluisteren via FM/DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Sociale media:

Vanaf maandag gaan we los met De 3FM Top 1000 van deze eeuw, maar tot die tijd hoor je de tracks die het nét niet gehaald hebben. https://t.co/7BxQDDGdOF — 3FM (@3FM) November 7, 2020

Video: