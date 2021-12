Vandaag gaat bij de Vlaamse openbare omroep VRT ‘De Warmste Week’ van start met een speciale radiozender DWW Radio.



De Warmste Week

De Warmste Week staat in het teken van grote inzamelingsacties voor diverse goede doelen. Het kloppende hart van De Warmste Week is DWW Radio: MNM en Studio Brussel delen een week lang hun frequentie. Naast fundraising zorgt DWW Radio voor ‘funraising’, met de zotste verzoekweek ooit. Met Iedereen Danst: elke dag om 10u meedansen met DWW Radio. En met radioreporters die met De Microfoon door het land op zoek gaan naar warme acties. Door de maatregelen rond corona ziet de invulling van de week er ook dit jaar anders uit dan anders.

Mechelen

De Warmste Week ging deze ochtend van start, live vanuit Mechelen. Met de slogan ‘Kunnen zijn wie je bent, dat verdient iedereen’ zet de bekende solidariteitsactie van de VRT dit jaar één maatschappelijk thema op de kaart. De Warmste Week zamelt ook geld in voor het DWW Fonds, dat speciaal werd opgericht bij de Koning Boudewijnstichting om 200 projecten te steunen. Deze 200 projecten zorgen er volgend jaar voor dat er meer mensen echt zichzelf kunnen zijn in onze samenleving.

DWW Radio

Siska Schoeters gaf deze ochtend de aftrap van DWW Radio, op Studio Brussel, MNM, Eén en VRT NU. Daarna namen Peter Van de Veire en Fien Germijns de microfoon over. DWW Radio is tot en met 24 december te volgen via Studio Brussel, MNM en Internet.

Meer informatie over de programmering van de andere kanalen van de VRT vind je hier: https://dewarmsteweek.be/