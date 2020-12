De Warmste Week van start via radio- en televisiekanalen VRT

Vandaag gaat bij de Vlaamse openbare omroep VRT ‘De Warmste Week’ van start. De week wordt ondersteund door diverse radio- en televisiekanalen van de VRT.

De Warmste Week

Normaal staat De Warmste Week in het teken van grote inzamelingsacties voor diverse goede doelen. Door de coronacrisis zal de week dit jaar in aangepaste vorm plaatsvinden. De kanalen Eén, Studio Brussel, Radio 2, Ketnet en MNM werken mee aan de actie die duurt tot en met 24 december.

Bedanken

“De Warmste Week bedankt in de week voor kerst iedereen die het verschil heeft gemaakt in dit bijzondere jaar. Meer dan ooit hebben zo veel Vlamingen zich op zo veel verschillende manieren ingezet voor wie het moeilijker had. Zo veel helpende handen, sterke schouders, luisterende oren. Al die gebaren – groot én klein – verdienen een massale dankjewel. Daarom roept De Warmste Week iedereen op om in de week voor kerst elkaar te bedanken om dit jaar het verschil te maken.“, aldus de omroep.

Studio Brussel

Radiozender Studio Brussel bedankt iedereen traditiegetrouw met muziek. “Met jouw verzoekplaat, jouw Beats of Love, zal je iemand op een bijzondere manier kunnen bedanken die voor jou in dit lastige jaar en in deze moeilijke periode het verschil maakt“, aldus de radiozender. Acht Studio Brussel-presentatoren draaien een week lang in duo Beats of Love vanaf verschillende warme plekken in de stad Leuven. Meer informatie via www.stubru.be.

MNM

MNM voor De Warmste Week bedankt jongeren met een coronaveilig feestje. In de week voor kerst trekt dj Brahim de baan op om alle MNM-luisteraars die iets ‘warms’ gedaan hebben te bedanken. Meer informatie via www.mnm.be

Meer informatie over de programmering van de andere kanalen van de VRT vind je hier: https://dewarmsteweek.be/

Sociale media:

#DeWarmsteWeek wordt niet zoals we gewoon zijn, maar in de week voor kerst mag jij wel de muziek kiezen die wij gaan draaien. Met jouw verzoekplaat, jouw #BeatsOfLove, kan je iemand bedanken die voor jou het verschil maakt in dit lastig jaar. https://t.co/Jlg7Y8LK4J. pic.twitter.com/qZM2iVwedg — Studio Brussel 🔥 (@stubru) December 7, 2020