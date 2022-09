Tot en met vrijdag 23 september staat NPO Radio 5 weer geheel in het teken van de jaren zeventig tijdens de ‘De Week van de Jaren 70’.

Jaren 70

Tot en met vrijdag 23 september staat de radiozender een week lang in het teken van muziek uit de seventies. Van The Carpenters tot ABBA, van Ramses Shaffy tot Herman Brood, van Peter Maffay tot Eagles.

Legendarische albums

Tijdens De Week van de Jaren 70 vormen legendarische albums uit dit bonte tijdvak de rode draad in de programmering. De dj’s van NPO Radio 5 hebben een selectie gemaakt van hun favoriete platen en draaien in elke show drie tracks van de gekozen albums. De luisteraars bepalen welk nummer als laatste wordt gedraaid. Albums die voorbij komen zijn onder meer The Wall van Pink Floyd, The Kick Inside van Kate Bush, Levenslang van Robert Long, Born To Run van Bruce Springsteen en One Of These Nights van Eagles.

Stemmenspel

Tijdens De Week van de Jaren 70 kunnen luisteraars meedoen aan Het Stemmenspel. Elk uur zijn drie bekende stemmen uit het verleden te horen. De hamvraag is steevast: wie zei dit?

Toplijst

De Week van de Jaren 70 wordt op vrijdag 23 september afgesloten met de door de luisteraars samengestelde Evergreen Toplijst van de Jaren 70, te horen van 06.00 tot 20.00 uur. Stemmen kan van zaterdag 17 september 08.00 uur tot en met woensdag 21 september 12.00 uur via nporadio5.nl

Meer informatie via de website van de radiozender. Luisteren kan via DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.