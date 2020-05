De Week van de Jaren 70 weer van start op NPO Radio 5

Zaterdag gaat op NPO Radio 5 de ‘Week van de Jaren 70’ weer van start. De radiozender staat een week lang in het teken van de muziek van de jaren 70.

NPO Radio 5 Clubhuis

DJ Jan Rietman bijt zaterdag 23 mei om 07.00 uur het spits af met zijn programma Wekker-Wakker-Weekend! Rietman opent zaterdagochtend met collega-dj Bert Kranenbarg ook het NPO Radio 5 Clubhuis, waarin luisteraars virtueel kunnen samenkomen via nporadio5.nl om De Week van de Jaren 70 met elkaar te beleven.

Legendarische spelletjes

Tijdens De Week van de Jaren 70 laten de dj’s van NPO Radio 5 legendarische radiospelletjes terugkeren. Zo zal Jeroen van Inkel in zijn programma met de luisteraars Raad een lied (of niet) spelen, herintroduceert Hans Schiffers Vijftig pop of een envelop en blaast Bert Kranenbarg Geen ja, geen nee nieuw leven in. In De MAX! is Raden maar te horen en Bert Haandrikman presenteert een radioversie van De lopende band, bekend van het tv-programma Eén van de Acht met Mies Bouwman.

Evergreen Toplijst van de Jaren 70

Afgelopen periode kon er gestemd worden door de luisteraars van de radiozender op de beste platen uit de jaren 70. Hun stemmen leiden tot de Evergreen Toplijst van de Jaren 70, die op vrijdag 29 mei tussen 07.00 en 20.00 uur de afsluiting vormt van De Week van de Jaren 70

Podcast

Henkjan Smits maakt een podcast over het legendarische Holland Pop Festival in 1970 (Omroep MAX). Deze zomer is het vijftig jaar geleden dat het eerste meerdaagse muziekfestival in Nederland werd georganiseerd. Het festival veranderde de muziekcultuur in Nederland voorgoed. De podcast Holland Pop Festival is vanaf maandag 25 mei beschikbaar via de NPO Radio 5-app, de website van de radiozender en de bekende podcastplatforms.

Luisteren naar NPO Radio 5 kan via DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet.

Meer informatie: https://www.nporadio5.nl/