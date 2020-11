Vanaf maandag 16 november staat New Business Radio een week lang stil bij ‘De Week van de Ondernemer’ editie 2020. De radiozender zendt elke dag live uit.

De Week van de Ondernemer

De Week van de Ondernemer wordt al ruim twintig jaar georganiseerd om, in het algemeen, ondernemerschap te stimuleren; het is uitgegroeid tot het grootste ondernemersevent van het land. Het wordt van maandag 16 tot en met vrijdag 20 november een bijzondere editie: tal van ondernemers en andere experts uit het bedrijfsleven stappen op het digitale podium om collega’s te adviseren, inspireren en de crisis door te helpen.

Radio

Tot en met vrijdag is er elke dag tussen 10.00 en 13.00 uur live radio te horen van New Business Radio vanuit het Liemès Food District in Utrecht. In de uitzendingen rond de ‘Week van de Ondernemer’ hoor je de meest uiteenlopende ondernemers.

Nominaties

Maandag 16 november wordt er op New Business Radio door wijnpionier en de winnaar van vorig jaar, Derrick Neleman, de nominaties voor de Meest Inspirerende Ondernemer van het Jaar uitgedeeld. De nominaties worden uitgedeeld aan ondernemers, die zich in de huidige coronacrisis op bijzondere wijze onderscheiden hebben door hun ondernemerschap.

De radiozender is wereldwijd te beluisteren via Internet. Meer informatie via: https://www.deondernemer.nl

Sociale media: