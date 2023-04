DELTA, KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo willen gezamenlijk een voetbalrechten voor de Eredivisie binnenhalen. Dit berichten de vier grote telecombedrijven in een persbericht.

Voorstel

De bedrijven willen zich de “komende jaren samen sterk maken voor het Nederlandse voetbal en voor het kijkplezier van alle voetballiefhebbers”. Daarom hebben zij gezamenlijk de Eredivisie CV (ECV) benaderd met een voorstel om voetbal via TV breder beschikbaar te maken. De TV-aanbieders willen op basis hiervan in gesprek met ECV over de televisierechten van de Eredivisie vanaf 2025.

“Win-win-win situatie”

De voetbalrechten worden nu geëxploiteerd door de Eredivisie CV en een buitenlandse partij. Om de exploitatie van de rechten volledig terug naar Nederland te halen, ligt daartoe nu een uitgewerkt inhoudelijk voorstel op tafel. De Nederlandse TV-aanbieders hebben samen het bereik om eredivisievoetbal in alle Nederlandse huishoudens beschikbaar te maken. “Zo blijft het betaalde Nederlandse voetbal toegankelijk voor iedereen. Dankzij het voorstel ontstaat er een win-win-win

voor voetbalfans, clubs en Nederlandse TV-aanbieders.”, aldus de telecombedrijven in een persbericht.

Geen exclusiviteit

Het voorstel is vandaag naar het bestuur van de ECV gestuurd, zodat ze zich hier, samen met de 18 eredivisieclubs, de komende tijd over kunnen buigen. Een belangrijk onderdeel van het voorstel is dat de TV-aanbieders geen exclusiviteit op het gebied van uitzending zullen vragen. Verdere details en de hoogte van de bedragen worden niet naar buiten gebracht. De telecompartijen handelen in overeenstemming met de toepasselijke mededingingsregels. De ACM is bij aanvang van het initiatief op de hoogte gebracht en zal waar nodig worden betrokken.

ESPN

Momenteel worden de wedstrijden uit de Eredivisie en KeukenKampioen Divisie uitgezonden door ESPN. Naar verluidt zou dit bedrijf een nieuw bod hebben gedaan van 1,7 miljard Euro om vanaf 2025 de rechten met tien jaar te verlengen.