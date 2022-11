Aanbieder Delta voert per 1 januari een prijsverhoging door op diverse abonnementen. Daarnaast voert de aanbieder diverse zenderwijzigingen in haar aanbod van digitale televisie.

Prijswijzigingen

Per 1 januari verhoogt aanbieder Delta haar abonnementsprijzen van een groot aantal abonnementen met 2,50 euro per maand. Het premium-televisiepakket ESPN wordt een euro per maand duurder en gaat 12,00 euro per maand kosten. Per 1 januari vervalt ook de korting op het Viaplay-abonnement en wordt de prijs 13,99 euro.

Zenderwijzigingen

Daarnaast voert de aanbieder per 1 januari een groot aantal zenderwijzigingen door in haar televisiepakketten “50+ zenders”, “90+ zenders” en “120+ zenders”. Een overzicht van de wijzigingen vind je hier. Het zenderoverzicht per 1 januari 2023 vind je hier.